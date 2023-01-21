Экс-советник Кучмы Соскин призвал наказать Зеленского за восхваление Путина в 2013 году

Глава киевского режима Владимир Зеленский незаконно убирает неугодных ему политиков. Однако его самого можно обвинить в работе на Россию. Об этом заявил экс-советник Кучмы Олег Соскин.

Эксперт напомнил, как нынешний лидер Украины выступал на российском телевидении и публично восхвалял президента Владимира Путина в 2013 году.

"Так за это только надо Зеленского сразу уже, так сказать, сдавать куда надо", — отметил он в эфире своего YouTube-канала.

Соскин подчеркнул, что сегодняшняя политика киевского руководства по преследованию неугодных политиков является находится вне закона.