Глава киевского режима Владимир Зеленский незаконно убирает неугодных ему политиков. Однако его самого можно обвинить в работе на Россию. Об этом заявил экс-советник Кучмы Олег Соскин.
Эксперт напомнил, как нынешний лидер Украины выступал на российском телевидении и публично восхвалял президента Владимира Путина в 2013 году.
"Так за это только надо Зеленского сразу уже, так сказать, сдавать куда надо", — отметил он в эфире своего YouTube-канала.
Соскин подчеркнул, что сегодняшняя политика киевского руководства по преследованию неугодных политиков является находится вне закона.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Кремле ответили на слухи о возобновлении частичной мобилизации.