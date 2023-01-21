Президент Болгарии Румен Радев заявил, что военная помощь Украине может привести к глобальному конфликту и призвал не поставлять оружие. Своё мнение политик высказал в субботу в интервью Darik Radio, сообщает его пресс-служба.
Поставки вооружений "означают согласие с позицией", что конфликт "должен вестись до полного поражения одной стороны", заметил политик.
Он добавил, что самой важной ценностью являются мир и жизнь человека. А поставка Киеву оружия означает тушение пожара бензином и признание того, что число жертв намного увеличится.
Он также подчеркнул, что Болгария посылать оружия и поддерживать этот конфликт на должна.
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