Пользователи Twitter* назвали слова Борреля о силе России правдой

Недавнее заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о силе России вызвало бурное обсуждение в Сети. Пользователи Twitter* назвали политика "старым безумцем", который впервые сказал правду.

"Эти люди знают правду, но им нужно создать ложное повествование, чтобы они могли продолжать зарабатывать больше денег", — отметил один из комментаторов.

Пользователи Сети убеждены, что могущество России является серьёзной причиной для заключения сделки с Москвой и возврату к нейтральной Украине.

"Европейские чиновники не учатся на ошибках — они ведут себя как дети, играющие в игры, но, похоже, не обращающие внимания на тот факт, что эта игра может привести к ядерной войне", — заявил один из комментаторов.

Ранее Боррель заявил, что Россия привыкла бороться до конца, поэтому необходимо продолжить накачивать Украину оружием.

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