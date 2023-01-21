Daily Mail: швейцарские проститутки рассказали о работе на ВЭФ в Давосе

Проституция в Швейцарии разрешена, поэтому ночные бабочки не понаслышке знают об участниках Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

Руководитель одного из эскорт-агентств Саломе Балтус заявила, что постоянный клиент организовал её перелёт из Германии в Давос, поскольку он ценит её не только за интим, но и за интеллект. Балтус подчеркнула, что люди такого уровня любят общаться с эрудированными девушками.

""Давос — это власть, деньги и секс. Один мой клиент любит, когда я надеваю прозрачную блузу и говорю с ним по-французски. Это ему напоминает о его детской влюблённости в учительницу. Ему было 12 лет, а ей — чуть больше 20", — рассказала Саломе в беседе с Daily Mail.

Глава эскорт-агентства в Амстердаме Эми призналась, что отправила в Давос целую команду своих девочек, которые "прекрасно проводят время". По её словам, проститутки живут в пятизвёздочных отелях и выходят в свет со своими клиентами.

"Чаще всего в Давосе девочек бронируют на два дня, это от шести тысяч евро", — указали Эми.

30-летняя Тиффани назвала осторожность главным качеством в высококлассном эскорте. Проститутки одеваются довольно скромно, чтобы выглядеть как участник конференции: строгий костюм или юбка, длинное пальто и хорошая укладка.