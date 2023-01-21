ТАСС: США передали в ООН данные об экспорте оружия из КНДР в РФ

Соединённые Штаты передали в санкционный комитет ООН информацию, свидетельствующую о поставках вооружений из КНДР в Россию. Об этом проинформировал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он отметил, что экспорт оружия из Китая нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН.

"Поэтому сегодня мы предоставили информацию об этих нарушениях панели экспертов санкционного комитета по КНДР Совета Безопасности. Мы продолжим поднимать вопросы об этих нарушениях в Совете Безопасности вместе с нашими союзниками и партнёрами", — цитирует слова Кирби ТАСС.