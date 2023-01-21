Подоляка: итоги "Рамштайна" не обрадовали Киев

Итоги совещания стран НАТО, которое прошло вчера в "Рамштайне", явно не понравились Киеву. Он рассчитывал на большее. Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Подоляка в своём Telegram-канале.

"Зеленский вчера вечером готовил большую победную речь по поводу количества вооружений, которые были обещаны Украине на сходке спонсоров неонацизма на базе в "Рамштайне". Но потом в традиционной вечерней речи успокоил своих сограждан тем, что главное не публичные заявления, а то, что обсуждалось в кулуарах", - заметил аналитик.

По его словам, Украина рассчитывала получить огромное количество танков (в первую очередь старых советских) от Польши и Чехии. Но пока этого ей не обещали.

Эксперт считает, что причина в особой позиции Германии, которая блокирует не только свои танковые поставки на Украину, но и не готова передавать добавочное количество танков "Леопард-2" Польше и другим странам взамен тех, которые они готовы передать Киеву.

Не спешат пока передавать свои танки также Франция и США, что не может не огорчать Зеленского, заключил блогер.