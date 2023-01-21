Макрон может уйти в отставку из-за пенсионной реформы во Франции

Эммануэль Макрон может лишиться поста президента Франции из-за ошибок во внутренней политике. Об этом пишет французское издание TFIGlobal. По мнению авторов статьи, результаты следующих президентских выборов напрямую зависят от того, отважится ли нынешнее руководство страны на пенсионную реформу.

О повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет во Франции говорили еще в 2019 году. Но тогда из-за пандемии коронавируса решение пришлось отложить. Сейчас к нему вернулись. Дело в том, что в бюджете просто нет столько денег, чтобы содержать всех пенсионеров.

Слухи о скором повышении пенсионного возраста обернулись массовыми протестами. На улицы вышли более 1,2 миллиона французов. Только в Париже бунтуют 80 тысяч человек.

Авторы TFIGlobal отмечают, что популярность нынешнего правительства во главе с Макроном стремительно падает. Если решение будет принято, он с высокой долей вероятности проиграет грядущие президентские выборы.