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Макрон может уйти в отставку из-за пенсионной реформы во Франции

Мир

Эммануэль Макрон может лишиться поста президента Франции из-за ошибок во внутренней политике. Об этом пишет французское издание TFIGlobal. По мнению авторов статьи, результаты следующих президентских выборов напрямую зависят от того, отважится ли нынешнее руководство страны на пенсионную реформу.

Макрон может уйти в отставку из-за пенсионной реформы во Франции

О повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет во Франции говорили еще в 2019 году. Но тогда из-за пандемии коронавируса решение пришлось отложить. Сейчас к нему вернулись. Дело в том, что в бюджете просто нет столько денег, чтобы содержать всех пенсионеров.

Слухи о скором повышении пенсионного возраста обернулись массовыми протестами. На улицы вышли более 1,2 миллиона французов. Только в Париже бунтуют 80 тысяч человек.

Авторы TFIGlobal отмечают, что популярность нынешнего правительства во главе с Макроном стремительно падает. Если решение будет принято, он с высокой долей вероятности проиграет грядущие президентские выборы.

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Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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