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РИА Новости: страны Запада начинают операцию "Барбаросса-2" против ВС РФ

Мир

Накануне в Германии на американской базе "Рамштайн" шло обсуждение начала полномасштабных военных действий против РФ. Собравшиеся на мероприятии страны объявили нашей стране войну. Об этом пишет обозреватель РИА Новости Елена Караева.

РИА Новости: страны Запада начинают операцию "Барбаросса-2" против ВС РФ

Данные действия можно назвать началом войны, если посмотреть на список вооружений, который союзники собираются отправить Украине. Среди них нет нетяжёлого и ненаступательного оружия.

Запад хочет ослабить и развалить Россию. Однако американцы, дирижирующие всем Западом, не очень хорошо знают российскую историю. В ней наша страна всегда давала отпор тем, кто хотел её обидеть.

В "Рамштайне" делают ставку на блицкриг. По мнению Запада, это может разрушить Россию. Это напоминает блицкриг, разработанный в 1940 году, ставший основной частью операции "Барбаросса", в которой главную роль занимали танки. Сейчас идёт обсуждение поставок именно этих машин Киеву.

Обозреватель считает, что схватка окажется жёсткой, но в итоге наступит мир, Россия сможет сломить блицкриг.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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