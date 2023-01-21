Daily Mail: британцы заявили, что Зеленский боится проиграть в СВО президенту РФ Путину из-за нехватки техники

Президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников поставлять ВСУ больше тяжёлой техники. Читатели британской газеты Daily Mail возмутились такими заявлениями киевского лидера и раскритиковали его.

Некоторые считают, что Зеленский боится проиграть конфликт из-за нехватки танков. Другие полагают, что настало время для переговоров для окончания противостояния.

"Мне кажется, что главный страх Зеленского — это проиграть конфликт с Россией и Путиным из-за нехватки техники", — написал один из комментаторов.

Часть читателей возмутилась тем, что налоги жителей идут на финансирование Киева.

"В последний раз, когда Германия направила танки против русских, их танки оказались в Берлине", — заключил ещё один пользователь.