Президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников поставлять ВСУ больше тяжёлой техники. Читатели британской газеты Daily Mail возмутились такими заявлениями киевского лидера и раскритиковали его.
Некоторые считают, что Зеленский боится проиграть конфликт из-за нехватки танков. Другие полагают, что настало время для переговоров для окончания противостояния.
"Мне кажется, что главный страх Зеленского — это проиграть конфликт с Россией и Путиным из-за нехватки техники", — написал один из комментаторов.
Часть читателей возмутилась тем, что налоги жителей идут на финансирование Киева.
"В последний раз, когда Германия направила танки против русских, их танки оказались в Берлине", — заключил ещё один пользователь.
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