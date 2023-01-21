Daily Express: "политическая трусость" Шольца перед Путиным будет стоить Украине армии

Если Германия и дальше будет затягивать с поставками танков из-за боязни России, Украину ждёт поражение в конфликте, заявил военный эксперт из Великобритании Майкл Кларк.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ведёт себя как "малодушный политический трус", воздерживаясь от срочной передачи немецких танков Leopard украинской армии, отметил он.

"Отказываясь давать разрешение на отправку Киеву танков Leopard 2 Шольц доказывает, что Германия боится России", — приводит слова аналитика издание Daily Express.

Кларк уверен, что сейчас в украинском конфликте наступил решающий момент и отсутствие тяжёлого вооружения может стать фатальным для ВСУ. К тому же поведение властей ФРГ показывает Москве, что Кремль способен управлять крупной европейской державой.