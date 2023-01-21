Маск о планах США поддержать Киев в ударах по Крыму: безжалостная эскалация

Американский миллиардер Илон Маск раскритиковал заявление США о том, что Вашингтон может поддержать инициативу Киева нанести удар по Крыму и предоставить для этого необходимое вооружение.

По словам Маска, подобная риторика может привести к "безжалостной эскалации".

"Я настроен проукраински, но безжалостная эскалация очень рискованна для Украины и мира", — написал миллиардер на своих страницах в Сети.

Ранее Pravda. Ru писала о том, что администрация США склоняется к тому, что оружие, способное долететь до крымского полуострова, даст более выгодные позиции Украине в каких-либо переговорах с Москвой.