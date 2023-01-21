Снятый украинскими тиктокерами ролик об Анталье очень не понравился туркам. Об этом сообщает портал 100TV.
По его данным, в "скандальном" ролике показана группа украинцев, при этом он подписан: "Турки называют нас иностранцами, но турки стали иностранцами в Анталье".
Резкую реакцию публикация видео вызвала по всей стране, а особенно возмутились жители Антальи.
Издание отмечает, что после начала российской спецоперации в Турции оказались множество украинцев, многие из которых поселились в Анталье и её окрестностях.
Им было оказано гостеприимство местными жителями, поэтому ролик тиктокеров "взбесил всю Турцию".
Аккаунт, на котором украинцы опубликовали ролик, был удален после негативной реакции со стороны турок.
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