100TV: ролик украинских тиктокеров об Анталье разозлил турок

Снятый украинскими тиктокерами ролик об Анталье очень не понравился туркам. Об этом сообщает портал 100TV.

По его данным, в "скандальном" ролике показана группа украинцев, при этом он подписан: "Турки называют нас иностранцами, но турки стали иностранцами в Анталье".

Резкую реакцию публикация видео вызвала по всей стране, а особенно возмутились жители Антальи.

Издание отмечает, что после начала российской спецоперации в Турции оказались множество украинцев, многие из которых поселились в Анталье и её окрестностях.

Им было оказано гостеприимство местными жителями, поэтому ролик тиктокеров "взбесил всю Турцию".

Аккаунт, на котором украинцы опубликовали ролик, был удален после негативной реакции со стороны турок.