EADaily: шведские БМП CV9040 Stridsfordon-90 могут представлять угрозу ВС РФ

Запад принял решение о поставке ВСУ тяжёлой техники, которую очень ждал Киев. Особое внимание обращают на себя высокозащищённые шведские БМП CV9040 Stridsfordon-90. Они представляют серьёзную угрозу для боевых машин пехоты РФ, пишет EADaily.

Основным орудием CV9040 являются 40-мм пушки L/70B. Их боекомплект включает бронебойные оперённые подкалиберные снаряды APFSDS-T Mk1 c 300-граммовым вольфрамовым сердечником высокого удлинения. Он способен развивать скорость от 1480 м/с и преодолевать катанный гомогенный стальной лист габаритом 120 мм на дистанции до 1500 м. Новая модификация этого снаряда может пробить 160 мм стального броневого эквивалента.

БМП CV9040 способны поражать все типы российских боевых машин без дополнительных комплектов пассивной модульной защиты в лобовую и бортовые проекции. При выходе шведских CV9040 в боковые ракурсы российские танки Т-72Б3М, Т-80БВМ/У и Т-90А/М оказываются под угрозой.

БМП CV9040 могут неожиданно появляться из-за "экранов" зданий и других преград. Пока будет происходить приготовление противотанковых ракет 9М117М-1 "Аркан", оператор шведской БМП сможет среагировать быстрее и применить 40-мм пушки L/70B Bofors.

ВС РФ следует возводить взводы или роты боевых машин поддержки танков БМПТ и БМПТ-72. Это обеспечит более высокие скорости применения ПТУР 9М120-1 и открытия огня из спаренных 30-мм пушек 2А42 по комплексам шведских CV9040.