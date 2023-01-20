Генерал США Милли: Украина не сможет "изгнать" Россию со всей территории в результате военной победы

Председатель Объединённого комитета начальников штабов армии США Марк Милли сделал заявление после совещания стран НАТО в "Рамштайне".

По оценкам США, Россия смогла мобилизовать до 250 тысяч военнослужащих для участия в военных действиях на Украине из 300 тысяч человек, заметил он.

Также Милли заявил, что "изгнать" Россию со всей территории в результате военной победы в 2023 году Киев вряд ли сможет.

Украина может провести наступательную операцию тактического или оперативного уровня, а США обеспечат усиленную манёвренную подготовку, добавил американский генерал.

Ранее депутат Госдумы Андрей Гурулёв призвал признать НАТО стороной конфликта на Украине.