Председатель Объединённого комитета начальников штабов армии США Марк Милли сделал заявление после совещания стран НАТО в "Рамштайне".
По оценкам США, Россия смогла мобилизовать до 250 тысяч военнослужащих для участия в военных действиях на Украине из 300 тысяч человек, заметил он.
Также Милли заявил, что "изгнать" Россию со всей территории в результате военной победы в 2023 году Киев вряд ли сможет.
Украина может провести наступательную операцию тактического или оперативного уровня, а США обеспечат усиленную манёвренную подготовку, добавил американский генерал.
Ранее депутат Госдумы Андрей Гурулёв призвал признать НАТО стороной конфликта на Украине.
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В Кремле ответили на слухи о возобновлении частичной мобилизации.