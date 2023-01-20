Депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулёв заявил, что НАТО пора признать стороной конфликта на Украине. Политик прокомментировал в Telegram-канале сегодняшнее совещание министров обороны стран Североатлантического альянса на авиабазе "Рамштайн" в Германии.
Он также объяснил, как можно бороться с поставками тяжёлого вооружения Киеву.
"Если страны НАТО вовлечены в конфликт, то пора это официально признать. Если на данном этапе это не получается, то [технику, которую они поставляют ВСУ] бить на территории Украины, уничтожать танковозы", — заявил генерал.
Ранее военный эксперт Алексей Леонков призвал Запад готовиться к удару стратегическим ядерным оружием.
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