Генерал Гурулёв: НАТО пора признать стороной конфликта на Украине

Депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулёв заявил, что НАТО пора признать стороной конфликта на Украине. Политик прокомментировал в Telegram-канале сегодняшнее совещание министров обороны стран Североатлантического альянса на авиабазе "Рамштайн" в Германии.

Он также объяснил, как можно бороться с поставками тяжёлого вооружения Киеву.

"Если страны НАТО вовлечены в конфликт, то пора это официально признать. Если на данном этапе это не получается, то [технику, которую они поставляют ВСУ] бить на территории Украины, уничтожать танковозы", — заявил генерал.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков призвал Запад готовиться к удару стратегическим ядерным оружием.