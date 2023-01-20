Политолог: никто в НАТО не желает брать на себя ответственность за поставки танков Киеву

Политолог Сергей Ермаков объяснил в беседе с Pravda.Ru, почему министрам обороны стран НАТО на встрече в "Рамштайне" не удалось достичь единой позиции по поставкам танков Украине.

Эксперт считает, что это слишком сложный принципиальный вопрос. И европейцы здесь не хотят быть первыми, кто эскалирует конфликт.

"Понятно, что поставки тяжёлой бронетехники, в особенности танков — это фактически означает, что Украина приобретёт дополнительный наступательный потенциал, именно наступательный. И это будет эскалировать конфликт и есть риск втягивания НАТО в этот конфликт", — пояснил аналитик.

Позиция здесь той же самой Германии достаточно жёсткая, что вначале эти поставки должен осуществить кто-то другой, отметил собеседник издания. Например, США поставят свои "Абрамсы", и только потом Германия даст согласие на поставки "Леопардов".

"По действующим нормам, в рамках военного экспорта нельзя реэкспортировать военную технику без согласия производителя и утверждения им окончательного пользователя. Соответственно, без нарушения действующих международных норм ни Польша, ни другие страны, у которых есть на вооружении немецкие танки, не могут сделать поставки третьей стороне, в том числе Украине", — добавил эксперт.

Главное, по его словам, то, что никто не желает брать на себя всю ответственность. Это сейчас основное противоречие, заключил собеседник издания.