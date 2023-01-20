Ерхов: ущерб иностранного бизнеса из-за санкций против РФ составил порядка 240 миллиардов долларов

Чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что приблизительный размер ущерба зарубежных компаний из-за введённых против РФ санкций составляет порядка 240 миллиардов долларов, пишет EADaily.

"Почти во всех странах, участвующих в санкциях, динамика экономического роста замедляется. Фактически некоторые ведущие западные экономики находились на грани рецессии. Доходы населения снижаются. Предприниматели несут серьёзные финансовые потери", — отметил он.

По словам посла, Европа сейчас переживает небывалый уровень инфляции, которая только усиливает проблемы в экономике в странах Евросоюза.