РИА Новости: Граждане США не верят в дееспособность 80-летнего президента Байдена

Президент Джо Байден теряет поддержку американцев. Рейтинг одобрения политики лидера США снизился до 44%.

Обозреватель издания РИА "Новости" Ренат Абдуллин связывает эту тенденцию с целым рядом причин.

Реализовать свою предвыборную программу и оправдать надежды голосовавших за него в 2020 году избирателей Байдену помешала инфляция в США, потеря прочных экономических связей с Ближним Востоком, вывод войск из Афганистана и конфликт на Украине.

Более того, соцопросы показывают, что американцы всерьёз обеспокоены состоянием здоровья своего президента. Обоснований для этого предостаточно. 80-летний Байден успел прославиться своими постоянными оговорками, жал руку невидимому собеседнику и даже засыпал во время официальных визитов.

При этом иного кандидата в президенты демократы предложить пока не могут. Республиканцы же наоборот значительно омолодили команду. Так, основным противником Байдена на грядущих выборах в 2024 году вполне может стать 44-летний губернатор Флориды Рон Десантис.