Sabah: СВО завершится победой России, если США "не сотворят чудо"

Единственный возможный итог военного конфликта Украины с ядерной державой — победа России. В этом случае стратегическому положению США в Европе придёт конец, и, возможно, родится новый мировой порядок с несколькими центрами силы, помимо Америки, считают авторы статьи турецкого издания Sabah.

По их мнению, украинского лидера Владимира Зеленского втянули в безвыигрышный военный конфликт против обладающей ядерным оружием России.

"Сейчас, когда достижение мира становится всё более невозможным, события на Украине могут развиваться по двум сценариям… Либо США и их союзники сотворят чудо на Украине. Либо русские раздавят Украину, а затем сломают хребет Североатлантическому альянсу", — заключили аналитики.