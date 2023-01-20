Лидер Белоруссии Александр Лукашенко в ходе посещения выставки научно-технических достижений "Беларусь интеллектуальная" заявил, что коллективный Запад начал понимать, что пора прекращать противостояние с государствами, неподдерживающими их политику, и начинать сотрудничество.
"Уже и на Западе понимают, что надо прекращать заниматься дурью и сотрудничать с Белоруссией", — сообщили в пресс-службе главы государства.
По словам белорусского президента, у Минска есть достаточно различных разработок не только сфере обороны и безопасности, но и для мирной жизни.
"Людям надо показать эту выставку. У нас не только для обороны и безопасности, но и для мирной жизни достаточно всего", — заключил он.
Ранее сообщалось, что в Европарламенте приняли резолюцию по поводу организации трибунала над Владимиром Путиным и Лукашенко.
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