Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Глава КТРВ Обносов: одним гиперзвуковым оружием не выиграть современный конфликт
В Кремле прокомментировали сообщения о возобновлении частичной мобилизации
Охлобыстин уверен, что ядерный удар неизбежен: Я бы бахнул по Швеции
Глава Пентагона Остин: в ходе конфликта на Украине наступает переломный момент
Кремль прокомментировал размещение систем ПВО на крышах домов в Москве
Лайма Вайкуле считает себя и Аллу Пугачеву "борцами за справедливость"
Песков: техника НАТО принципиально ничего не изменит, а лишь добавит проблем Украине
ФСБ задержала крымчанина за призывы к убийству военнослужащих РФ
Экс-офицер разведки ВС США Коффлер: Пентагон испытывает дефицит оружия из-за помощи Украине

Лукашенко: на Западе уже понимают, что надо прекращать заниматься дурью и сотрудничать

Мир

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко в ходе посещения выставки научно-технических достижений "Беларусь интеллектуальная" заявил, что коллективный Запад начал понимать, что пора прекращать противостояние с государствами, неподдерживающими их политику, и начинать сотрудничество.

Лукашенко: на Западе уже понимают, что надо прекращать заниматься дурью и сотрудничать

"Уже и на Западе понимают, что надо прекращать заниматься дурью и сотрудничать с Белоруссией", — сообщили в пресс-службе главы государства.

По словам белорусского президента, у Минска есть достаточно различных разработок не только сфере обороны и безопасности, но и для мирной жизни.

"Людям надо показать эту выставку. У нас не только для обороны и безопасности, но и для мирной жизни достаточно всего", — заключил он.

Ранее сообщалось, что в Европарламенте приняли резолюцию по поводу организации трибунала над Владимиром Путиным и Лукашенко.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Елена Ивченко
Елена Ивченко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Европейский еврейский конгресс призвал Лаврова извиниться за слова о еврейском вопросе

Европейский еврейский конгресс потребовал от Сергея Лаврова извинений после слов о Гитлере

Европейский еврейский конгресс призвал Лаврова извиниться за слова о еврейском вопросе
KRKnews: поляки в Кракове возмущены "оккупацией" главной площади украинскими беженцами
KRKnews: поляки в Кракове возмущены "оккупацией" главной площади украинскими беженцами
Автор FT Торнхилл описал виртуальный эксперимент с ядерным ударом России по США
Политик Филиппо жёстко осадил Зеленского за требование оружия для захвата Крыма
Знак зодиака 20 января: знаменитые Козероги Соломон Соловьев Российский ВПК работал на кого угодно, но только не на Россию Андрей Николаев Войну меряют не только кровью, но и деньгами Сергей Лебедев
NetEase: генсек НАТО случайно подсказал, как России одолеть Запад
МК: Кошкин заявил, что Украине грозит адекватный ответ ВС РФ при попытках удара ВСУ по Крыму
Кадыров обрушился с критикой на генерала Соболева, призвавшего брить бороды в зоне СВО
Кадыров обрушился с критикой на генерала Соболева, призвавшего брить бороды в зоне СВО
Последние материалы
Захарова предложила США завернуть свою демократию в конституцию и выбросить на помойку истории
Марочко: у ВСУ есть большой резерв мобилизованных для восполнения потерь в Донбассе
Вице-канцлер ФРГ Хабек: Шольц отказывает Киеву в танках из-за прошлого Германии
Офицер Марочко: специалисты НАТО будут управлять переданной ВСУ техникой
Штаб ТерО ДНР: армия России взяла под контроль Клещеевку
Журналист Forbes Хэмблинг высоко оценил БМПТ "Терминатор" ВС РФ: "Пожирает своих противников"
Зеленский заявил, что немецкие "Леопарды" не поедут по территории России
Читателей Daily Mail взбесили слова Зеленского о причастности России к крушению вертолёта
Артиллеристы РФ точным ударом уничтожили расчёт гаубицы ВСУ в пригороде Херсона
Эксперт Васильев: Бёрнс и Зеленский могли обсуждать задачу резкой эскалации на Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников