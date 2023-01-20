Читателей Daily Mail взбесили слова Зеленского о причастности России к крушению вертолета

Читателей Daily Mail возмутили слова Владимира Зеленского о причастности России к крушению вертолета. Во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Украины заявил о причастности России к крушению вертолета, в котором погиб глава МВД Украины Денис Монастырский. По мнению Зеленского, крушение вертолета не было несчастным случаем, а является результатом проводимой Россией спецоперации.

"Несчастным случаем" оказался идиот Зеленский. Этот отвратительный человек должен уйти", - пишет пользователь с ником maria4545.

Также комментаторы призвали правительства западных стран "прекратить плясать под дудку" Зеленского и "убрать этого парня".

Напомним, вертолет упал в среду утром в Броварах Киевской области. На его борту находились 9 человек, в том числе глава МВД Украины Денис Монастырский.