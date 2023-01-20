The Telegraph: от решения Шольца по поставкам Leopard на Украину зависит исход СВО

Сейчас исход конфликта на Украине во многом зависит от канцлера Германии Олафа Шольца и его решения о предоставлении Киеву танков Leopard. Об этом пишет издание The Telegraph.

Автор статьи отмечает, что поставка танков Киеву будет означать большие шансы контрнаступления украинской армии.

"Отказ Шольца отправить "Леопарды" на данный момент является решением на поле боя. И ни одного благоприятного для Украины", — считает автор публикации.

Издание также приводит слова бывшего министра обороны Украины Андрея Загороднюка, который заявил, что если ВСУ не начнут контрнаступление, это сделают русские.

Ранее офицер армии США в отставке Дэниел Дэвис предположил, что Зеленскому может не хватить для успешного наступления вооружения, которое поставляют страны НАТО.