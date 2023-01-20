Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего выступления на ВЭФ заявил, что не уверен в существовании российского лидера Владимира Путина.
Читатели британского таблоида Daily Mail высмеяли главу киевского режима и предложили ему срочно обратиться к наркологу. Некоторые комментаторы не исключают, что в своих видеообращениях Зеленского создали при помощи компьютерной графики.
"Должно быть, Зеленского с нами уже нет", — сыронизировал юзер под ником Reverend.I.M.Jolly.
Другой пользователь Сети отметил, что качество "белого порошка", к которому привык украинский президент, оставляет желать лучшего.
"Зеленский решил вспомнить своё клоунское прошлое и выдавил из себя, как ему показалось, безудержный "юмор". Боже, Зеленскому срочно нужна помощь нарколога", — заявил Questy.
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