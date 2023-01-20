Наступление российской армии на территорию Украины со стороны Белоруссии в ходе специальной военной операции (СВО) маловероятно в начале текущего года, однако ближе к следующей зиме положение дел может измениться. Об этом заявили аналитики американского Института изучения военных конфликтов (ISW).
"Наиболее вероятна новая атака с территории республики в конце 2023 года", — говорится в очередной сводке ISW.
Эксперты полагают, что на данный момент российские войска в Белоруссии проходят обучение, а затем отправятся в зону боевых действий на востоке Украины.
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