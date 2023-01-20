В НАТО заявили, что необходимо усилить военную помощь Украине для поражения логистических и командных узлов российской армии. Это станет массированным общевойсковым наступлением, напоминающим Вторую мировую войну. Такое мнение высказал обозреватель Андре Дэймон в статье для издания World Socialist Web Site.
В публикации он приводит заявление стран Североатлантического альянса об усилении военной поддержки Киева для борьбы с Россией и отмечает, что всё это выглядит как повторение Второй мировой.
Ранее офицер армии США в отставке Дэниел Дэвис высказал мнение, что Украине может не хватить вооружения, которое поставляют страны НАТО для успешного наступления.
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