Украинским боевикам не удастся захватить Крымский полуостров, в ходе спецоперации ВСУ уже потеряли большую часть техники и личного состава, уверен глава КПРФ Геннадий Зюганов.
Все разговоры о скором наступлении на Крым являются пустой бравадой, так как украинской армии попросту нечем нападать на российскую территорию, считают политик.
"Мы перемололи всё оружие Украины, в том числе советское, которое находилось в Восточной Европе. Сейчас у них армии и вооружений — максимум три бригады ВСУ", — уточнил он в интервью интернет-изданию "Подмосковье сегодня".
Своими жёсткими высказываниями Владимир Зеленский хочет лишь удержать внимание западных обывателей к украинскому конфликту.
"Это кровавый клоун под руководством нацистов и натовцев, позорище просто, которое предало всех. И отцов, и дедов — всех, кто воевал", — резюмировал Зюганов.
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