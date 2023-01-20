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Зюганов: "кровавому клоуну" Зеленскому не захватить Крым из-за больших потерь ВСУ

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Украинским боевикам не удастся захватить Крымский полуостров, в ходе спецоперации ВСУ уже потеряли большую часть техники и личного состава, уверен глава КПРФ Геннадий Зюганов.

Зюганов: "кровавому клоуну" Зеленскому не захватить Крым из-за больших потерь ВСУ

Все разговоры о скором наступлении на Крым являются пустой бравадой, так как украинской армии попросту нечем нападать на российскую территорию, считают политик.

"Мы перемололи всё оружие Украины, в том числе советское, которое находилось в Восточной Европе. Сейчас у них армии и вооружений — максимум три бригады ВСУ", — уточнил он в интервью интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Своими жёсткими высказываниями Владимир Зеленский хочет лишь удержать внимание западных обывателей к украинскому конфликту.

"Это кровавый клоун под руководством нацистов и натовцев, позорище просто, которое предало всех. И отцов, и дедов — всех, кто воевал", — резюмировал Зюганов.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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