Клинцевич: семью Зеленского спецназ НАТО держит в заложниках за границей

Близкие президента Украины Владимира Зеленского являются заложниками НАТО, потому он полностью контролируется Западом, уверен бывший российский сенатор Франц Клинцевич.

"Сегодня семья Зеленского, под видом беспокойства за его судьбу, находится в заложниках за границей, охраняется натовским спецназом", — напомнил он в интервью изданию "Украина.ру".

Вашингтону и Брюсселю нужно было сделать из Зеленского "абсолютно управляемого, зависимого человека", добавил политик, и принятые Североатлантическим альянсом меры не дают украинскому президенту возможности ослушаться западных кураторов.

Ранее бывший премьер-министр Украины дал крайне нелестную характеристику действующему президенту страны. По его словам, Незалежную возглавляет "некомпетентный и абсолютно продажный" человек.