Близкие президента Украины Владимира Зеленского являются заложниками НАТО, потому он полностью контролируется Западом, уверен бывший российский сенатор Франц Клинцевич.
"Сегодня семья Зеленского, под видом беспокойства за его судьбу, находится в заложниках за границей, охраняется натовским спецназом", — напомнил он в интервью изданию "Украина.ру".
Вашингтону и Брюсселю нужно было сделать из Зеленского "абсолютно управляемого, зависимого человека", добавил политик, и принятые Североатлантическим альянсом меры не дают украинскому президенту возможности ослушаться западных кураторов.
Ранее бывший премьер-министр Украины дал крайне нелестную характеристику действующему президенту страны. По его словам, Незалежную возглавляет "некомпетентный и абсолютно продажный" человек.
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