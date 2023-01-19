РИА Новости: страны Запада окончательно сделали ставку на войну с Россией

На Давосском форуме часто звучали тезисы о том, что Европа получит мир только в случае проигрыша России в военном конфликте с Украиной. НАТО и Евросоюз сходятся во мнении, что тяжёлая техника позволит одержать верх над ВС РФ.

"Голуби-реалисты" говорят о том, что нужно победить Россию на украинском поле боя и на этом остановиться, потому что её полный разгром опасен как ядерной войной, так и распадом ядерного государства. А "ястребы" предлагают не волноваться за последствия: чем сильнее проиграет Россия, тем лучше для Запада", — подчёркивает обозреватель РИА Новости Пётр Акопов.

Он отмечает, что Запад видит только поражение РФ как единственный сценарий, однако оба варианта развития событий являются опасными. При неправильной оценке действий Москвы могут ждать непредсказуемые последствия.