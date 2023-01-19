На президента Сербии Александра Вучича оказывают давление. Иначе он никогда бы не сделал заявление о принадлежности Крыма и Донбасса к Украине. Такое мнение высказал временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в своем Телеграм-канале.
"Возвращение Донбасса домой, в Россию, произошло путем демократического волеизъявления граждан на референдуме в полном соответствии с принципами статьи 1 Устава ООН о праве народов на самоопределение", - напомнил Пушилин.
По мнению Пушилина, отделение Косово прошло с нарушением всех возможных международных правовых норм. Поэтому Донбасс никогда не признает его легитимным.
"Потому мы и говорим, что Косово – это Сербия", - заключил Пушилин.
Напомним, ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Крым и Донбасс были и будут частью Украины.
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