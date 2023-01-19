The Telegraph: Кофлин заявил, что в военной помощи ВСУ наблюдается спад

У стран-союзников Украины отсутствует единое мнение о поставке ВСУ танков. Это может говорить о том, что в поддержке Киева наблюдается спад. Так считает обозреватель The Telegraph Кон Кофлин.

Соединённые Штаты не проявляют прежнего энтузиазма в вопросах помощи Вооружённым силам Украины. Республиканцы, занимающие большинство в конгрессе США, ставят под сомнение политику администрации президента США Джо Байдена.

Великобритания приняла решение об отправке Киеву танков Challenger 2. Однако другие страны вряд ли возьмут с неё пример.

"Умозаключение о том, что западным политикам не хватает решимости по-прежнему оказывать поддержку Украине, возможно, в конечном счёте не так уж далеко от истины", — пишет Кофлин.