Захарова: Политика Киева может привести к крупнейшему внутриконфессиональному конфликту в современной истории Европы

Политика Киева может привести к крупнейшему религиозному конфликту в современной европейской истории. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Телеграм-канале. По словам дипломата, гонения на православие на Украине, проводимые киевскими властями, противоречат не только международным правовым нормам, но и украинской конституции.

"Отмечено, что подобная государственная политика Киева имеет опасные последствия и может привести к крупнейшему внутриконфессиональному конфликту в современной истории Европы", - пишет Захарова.

В качестве доказательства преступлений киевского режима Захарова привела повальные обыски в монастырях и общинах УПЦ, аресты прихожан и священников, рейдерские захваты храмов и очернение сторонников официальной церкви.

Ранее аналогичное мнение выразил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.