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Подоляк высказался об убийстве банкира Киреева сотрудниками СБУ: были претензии

Мир

Советник офиса Зеленского Михаил Подоляк высказался об убийстве украинского банкира Дениса Киреева, который был членом переговорной группы с Россией.

Подоляк высказался об убийстве банкира Киреева сотрудниками СБУ: были претензии

"Не было единой координации между силовыми структурами. Были определённые претензии к нему с одной стороны, с другой не успели эти претензии урегулировать в диалоговом формате. Это не связано с переговорным процессом как таковым. Он не являлся агентом России бесспорно", — так объяснил Подоляк ликвидацию переговорщика агентами Службы безопасности Украины (СБУ).

Добавим, банкир Киреев работал на украинскую военную разведку. Уголовное дело против него по подозрению в работе на Россию было возбуждено ещё в 2020 году. Убили бизнесмена 5 марта выстрелом в затылок.

Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на сотрудника СБУ заявило, что Киреев был убит спецслужбами Украины из-за подозрения в шпионаже в пользу России.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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