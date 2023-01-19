Советник офиса Зеленского Михаил Подоляк высказался об убийстве украинского банкира Дениса Киреева, который был членом переговорной группы с Россией.
"Не было единой координации между силовыми структурами. Были определённые претензии к нему с одной стороны, с другой не успели эти претензии урегулировать в диалоговом формате. Это не связано с переговорным процессом как таковым. Он не являлся агентом России бесспорно", — так объяснил Подоляк ликвидацию переговорщика агентами Службы безопасности Украины (СБУ).
Добавим, банкир Киреев работал на украинскую военную разведку. Уголовное дело против него по подозрению в работе на Россию было возбуждено ещё в 2020 году. Убили бизнесмена 5 марта выстрелом в затылок.
Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на сотрудника СБУ заявило, что Киреев был убит спецслужбами Украины из-за подозрения в шпионаже в пользу России.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Требования к внешнему виду солдата прописаны в уставе военной службы, отметил генерал.