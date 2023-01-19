Подоляк высказался об убийстве банкира Киреева сотрудниками СБУ: были претензии

Советник офиса Зеленского Михаил Подоляк высказался об убийстве украинского банкира Дениса Киреева, который был членом переговорной группы с Россией.

"Не было единой координации между силовыми структурами. Были определённые претензии к нему с одной стороны, с другой не успели эти претензии урегулировать в диалоговом формате. Это не связано с переговорным процессом как таковым. Он не являлся агентом России бесспорно", — так объяснил Подоляк ликвидацию переговорщика агентами Службы безопасности Украины (СБУ).

Добавим, банкир Киреев работал на украинскую военную разведку. Уголовное дело против него по подозрению в работе на Россию было возбуждено ещё в 2020 году. Убили бизнесмена 5 марта выстрелом в затылок.

Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на сотрудника СБУ заявило, что Киреев был убит спецслужбами Украины из-за подозрения в шпионаже в пользу России.