Президент Украины Владимир Зеленский собирается разобраться с главкомом ВСУ Валерием Залужным за провал в Соледаре. Такое мнение высказали эксперты китайского издания Sohu.
Аналитики считают, что на единство украинских властей и высших военных чиновников оказала негативное влияние постоянно меняющаяся боевая обстановка.
Положение ВСУ в Донбасе стало критическим после того, как российские силы начали успешно продвигаться в регионе и освободили Соледар.
Из-за угрозы крупного поражения украинский лидер намерен устроить Залужному проблемы, полагают авторы публикации.
"Ситуация для ВСУ на передовой в Донбассе ужасная. Зеленский принял это как вызов и собирается разобраться со своими людьми. Президент Украины взял пистолет и направил его на собственных подчиненных", — говорится в статье.
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Требования к внешнему виду солдата прописаны в уставе военной службы, отметил генерал.