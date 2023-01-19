Sohu: Зеленский устроит проблемы главкому ВСУ Залужному за провал в Соледаре

Президент Украины Владимир Зеленский собирается разобраться с главкомом ВСУ Валерием Залужным за провал в Соледаре. Такое мнение высказали эксперты китайского издания Sohu.

Аналитики считают, что на единство украинских властей и высших военных чиновников оказала негативное влияние постоянно меняющаяся боевая обстановка.

Положение ВСУ в Донбасе стало критическим после того, как российские силы начали успешно продвигаться в регионе и освободили Соледар.

Из-за угрозы крупного поражения украинский лидер намерен устроить Залужному проблемы, полагают авторы публикации.

"Ситуация для ВСУ на передовой в Донбассе ужасная. Зеленский принял это как вызов и собирается разобраться со своими людьми. Президент Украины взял пистолет и направил его на собственных подчиненных", — говорится в статье.