Тегеран не признаёт вхождение в состав РФ Крыма и четырёх новых регионов. Такое заявление сделал агентству TRT World глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.
"Мы признаём суверенитет и территориальную целостность стран в рамках международных законов, поэтому, несмотря на прекрасные отношения Тегерана и Москвы, мы не признали отделение Крыма, Луганской и Донецкой областей от Украины. Потому что мы настаиваем на своём последовательном принципе во внешней политике: когда мы говорим, что конфликт на Украине — это не решение, мы верим в свою позицию как в фундаментальный политический принцип, на который полагаемся", — цитируют его слова РИА Новости.
Напоминаем, Крым вошёл в состав РФ в марте 2014 года по итогам голосований на референдуме. Украина считает полуостров своей временно оккупированной территорией. В этом западные страны поддерживают своего союзника.
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