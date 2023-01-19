NetEase: генсек НАТО случайно подсказал, как России одолеть Запад

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг случайно подсказал, как России одолеть коллективный Запад, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе NetEase.

Его авторы отмечают, что Запад старается изолировать Россию в надежде, что ей придётся в одиночку вести борьбу за свои интересы. Однако Россия заручилась поддержкой Китая, с которым наращивает сотрудничество.

Такой поворот событий вызвал серьёзные опасения в НАТО, о чем 7 января прямо заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг. По его словам, Россию и Китай объединяет стремление сформировать новый миропорядок, который не совпадает с ценностями Запада, отмечается в материале NetEase (перевод "ПолитРоссия").

"Китай продвигает российский нарратив, возлагая вину за сложившуюся ситуацию на НАТО, и впервые поддержал требование России о том, чтобы Альянс закрыл двери для новых членов", — сказал Столтенберг.

Тем самым, полагают авторы материала, генсек НАТО раскрыл Москве главное слабое место Североатлантического альянса. А именно — невозможность противостояния объединённым силам России и Китая.

"Генеральный секретарь НАТО прямо указал России чёткий путь к победе. Они испытывают страх перед объединением сил Китая и России, поэтому называют сотрудничество угрозой. Поскольку КНР и РФ заставляют Запад бояться, Россия должна использовать его "слабые места", расширяя партнёрство с Китаем", — говорится в публикации.

Одним из примеров такого сотрудничества является увеличение поставок российских энергоресурсов в Китай. На днях вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что поставки газа из России в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в 2022 году выросли в полтора раза к уровню предыдущего года и достигли рекордного значения в 15,5 млрд куб. м.

Поставки российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" идут в рамках долгосрочного договора между "Газпромом" и китайской компанией CNPC, который был подписан в 2014 году. Проектная мощность газопровода составляет 38 млрд куб. м в год, выйти на нее планируется постепенно после 2024 года.