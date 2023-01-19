Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко анонсировал громкую отставку в офисе президента (ОП) Украины Владимира Зеленского.
По его словам, в ближайшее время ожидается увольнение замруководителя ОП Кирилла Тимошенко. Кроме того, он добавил, что источники рассказали ему о планируемой отставке одного из министров. При этом депутат не стал раскрывать имя чиновника.
"Могу подтвердить о больших новостях из ОП. Мои источники сообщают, что будет уволен Кирилл Тимошенко с должности заместителя председателя ОП", — отметил парламентарий в своих соцсетях.
Ранее Гончаренко обвинил бывшего советника главы офиса Зеленского Алексея Арестовича в государственной измене за слова о том, что причиной падения ракеты в Днепропетровске стала работа украинской системы противовоздушной обороны (ПВО).
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