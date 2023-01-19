The Times: боевики ВСУ назвали "мусором" оружие, которое они используют против ВС РФ

Украинский танк Т-62, который находился в одной из самых горячих точек конфликта — Бахмуте, не завёлся. Механик-водитель с позывным "Паук" признался, что уже устал работать со старой техникой, которая является "мусором".

"Почему всегда мы на передовой с этой дрянью?" — пожаловался сержант.

Он подчеркнул, что у украинской армии большие проблемы с вооружением. На первый взгляд танки выглядят нормально, но в ходе боевых действий они просто останавливаются, рассказал "Паук" в беседе с изданием The Times.

По словам лейтенанта Александра Романчука, для противостояния одному российскому танку Т-90 ВСУ вынуждены ставить стразу три украинских танка.