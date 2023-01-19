Резников: Киев ждёт от НАТО системы ПВО, танки, пушки и амуницию

Киев ожидает получить от представителей стран НАТО по итогам очередной встречи на базе "Рамштайн", которая пройдёт 20 января, в первую очередь системы современной противовоздушной обороны. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Он назвал системы ПВО, такие как NASAMS, Patriot, IRIS-T, Crotale, приоритетом номер один, добавив, что их нужно больше.

Также по словам, Резникова, Киеву необходима тяжёлая техника, а именно "танки, бронемашины, пушки, амуниция к пушкам и т. д." для подготовки ресурсов и резервов для наступления.

Военное оборудование и техника не выдерживают боевых действий, из-за чего встаёт вопрос о системности поставок амуниции, а также о ремонте и обслуживании техники, заключил глава украинского оборонного ведомства.

Ранее источники CNN заявили, что в ближайшие дни США объявят об одном из крупнейших пакетов военной помощи Украине, в который не войдут танки Abrams.