Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что Стокгольм передаст Украине самоходные артиллерийские установки Archer, противотанковые системы NLAW и 50 боевых машин пехоты CV90.
По словам главы шведского оборонного ведомства, обучение солдат Вооружённых сил Украины займёт несколько месяцев.
"Ожидаемый эффект от этого пакета состоит в том, чтобы лучше вооружить Украину для наземных боёв. Упомянутые платформы предназначены для наземных боевых действий", — подчеркнул Йонсон.
Скорострельность САУ Archer составляет 8-9 выстрелов в минуту, а дальность стрельбы — 30-60 километров. За 30 секунд гаубицу можно привести в боевое положение.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Требования к внешнему виду солдата прописаны в уставе военной службы, отметил генерал.