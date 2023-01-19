Швеция передаст Киеву САУ Archer и 50 БМП CV90

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что Стокгольм передаст Украине самоходные артиллерийские установки Archer, противотанковые системы NLAW и 50 боевых машин пехоты CV90.

По словам главы шведского оборонного ведомства, обучение солдат Вооружённых сил Украины займёт несколько месяцев.

"Ожидаемый эффект от этого пакета состоит в том, чтобы лучше вооружить Украину для наземных боёв. Упомянутые платформы предназначены для наземных боевых действий", — подчеркнул Йонсон.

Скорострельность САУ Archer составляет 8-9 выстрелов в минуту, а дальность стрельбы — 30-60 километров. За 30 секунд гаубицу можно привести в боевое положение.