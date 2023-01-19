Президент Казахстана распустил нижнюю палату парламента

Касым-Жомарт Токаев заявил о роспуске мажилиса и досрочном прекращении полномочий маслихатов. Такое решение президент Казахстана принял после консультаций с председателями палат парламента и премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым.

"Недавно была избрана часть депутатов сената. Теперь нам предстоит провести выборы в мажилис и маслихаты", — отметил Токаев.

По его словам, решение продиктовано с "политическими преобразованиями", которые предусмотрены поправками в конституцию в июне 2022 года. В них, в том числе, говорится об обновлении "порядка формирования парламента и маслихатов".

Сообщается, что новые выборы в нижнюю палату парламента пройдут в Казахстане 19 марта.