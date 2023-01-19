Песков: Россия и Путин есть и будут, Зеленский должен скорее это осознать

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на сомнения президента Украины Владимира Зеленского в существовании лидера РФ Владимира Путина.

На брифинге он отметил, что РФ и Путин являются "большой проблемой" для киевского режима. Как пояснил Песков, чисто психологически Зеленский мечтает, чтобы России и её руководителя не было.

"Но чем раньше он осознает, что Россия и Путин есть и будут, тем лучше для такой страны, как Украина", — уточнил пресс-секретарь президента.

По его словам, конфликт завершится, когда Киев учтёт требования Москвы.

Выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, Зеленский заявил, что переговоры Украины и РФ невозможны, так как у него нет уверенности в реальном существовании Путина.

"Я не до конца понимаю, что он живой, он ли принимает решения или кто-то другой", — сказал глава государства.