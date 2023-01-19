Читатели Die Welt* осудили Зеленского после его критики Шольца за недостаток помощи для ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца за нерешительность в поставках военной помощи Киеву. Читатели немецкого портала Die Welt* пришли в ярость после жалобы лидера Незалежной и призвали прекратить накачивать ВСУ оружием.

"Господин Зеленский, это наши деньги, это наши танки, и как мы их используем — это наша политика. Шольц предан только своему народу, даже если вам это не нравится", — указал один из комментаторов.

Другой пользователь Сети подчеркнул, что украинский лидер критикует только Берлин, хотя Вашингтон тоже не торопится поставлять на Украину танки.

"Если вы пожмете руку Зеленскому, он захочет её себе всю отобрать", — отметил читатель.

*Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.