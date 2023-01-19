МИД России: потребовавший извинений от Лаврова Еврейский конгресс дискредитировал себя

Потребовавший извинений от Сергея Лаврова Еврейский конгресс дискредитировал себя. Такое заявление сделали в российском Министерстве иностранных дел после претензий организации к главе ведомства. Поводом стало сравнение Сергеем Лавровым нынешней политики США с действиями Наполеона и Гитлера.

"Мнение организации, которая много лет игнорировала катастрофический уровень антисемитизма на Украине, неинтересно", - заявили в российском МИД.

По мнению представителей дипломатического ведомства, Еврейский конгресс много лет закрывал глаза на творящийся на Украине беспредел: не замечал свастику, символику СС и националистов из коллаборационистских формирований фашистов.

"Структура себя дискредитировала на этом направлении", — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее Еврейский конгресс потребовал от Сергея Лаврова принести извинения за его высказывание, сочтя сравнение политики США и Гитлера некорректным.