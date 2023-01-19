Потребовавший извинений от Сергея Лаврова Еврейский конгресс дискредитировал себя. Такое заявление сделали в российском Министерстве иностранных дел после претензий организации к главе ведомства. Поводом стало сравнение Сергеем Лавровым нынешней политики США с действиями Наполеона и Гитлера.
"Мнение организации, которая много лет игнорировала катастрофический уровень антисемитизма на Украине, неинтересно", - заявили в российском МИД.
По мнению представителей дипломатического ведомства, Еврейский конгресс много лет закрывал глаза на творящийся на Украине беспредел: не замечал свастику, символику СС и националистов из коллаборационистских формирований фашистов.
"Структура себя дискредитировала на этом направлении", — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.
Ранее Еврейский конгресс потребовал от Сергея Лаврова принести извинения за его высказывание, сочтя сравнение политики США и Гитлера некорректным.
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Требования к внешнему виду солдата прописаны в уставе военной службы, отметил генерал.