Временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил, что власти готовы приобрести у Тбилиси зенитно-ракетные комплексы "Бук" на взаимовыгодных условиях, подчеркну при этом, что Киев не просит предоставить ЗРК на бесплатной основе.
По словам Касьянова, Украина уже не единожды направляла запрос в оборонное ведовство Грузии о передаче или продаже Киеву различного вооружения.
"Хочу подчеркнуть, что Украина направила в адрес Минобороны Грузии уже 30 официальных запросов, последний запрос был направлен 12 января 2023 года. Эти запросы остались без ответа", — сказал он эфире телеканала Palitra News.
Ранее президент Владимир Зеленский раскритиковал Запад за нерешительность в вопросе передачи танков Киеву.
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