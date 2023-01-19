Касьянов: Киев готов купить у Грузии ЗРК "Бук"

Временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил, что власти готовы приобрести у Тбилиси зенитно-ракетные комплексы "Бук" на взаимовыгодных условиях, подчеркну при этом, что Киев не просит предоставить ЗРК на бесплатной основе.

По словам Касьянова, Украина уже не единожды направляла запрос в оборонное ведовство Грузии о передаче или продаже Киеву различного вооружения.

"Хочу подчеркнуть, что Украина направила в адрес Минобороны Грузии уже 30 официальных запросов, последний запрос был направлен 12 января 2023 года. Эти запросы остались без ответа", — сказал он эфире телеканала Palitra News.

Ранее президент Владимир Зеленский раскритиковал Запад за нерешительность в вопросе передачи танков Киеву.