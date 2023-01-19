The Spectator: политическая карьера Шольца оказалась под угрозой из-за Украины

Политическая карьера канцлера ФРГ Олафа Шольца оказалась под угрозой на фоне украинского конфликта. Об этом пишет британский журнал The Spectator.

По словам обозревателя Джеймса Снелла, Шольц не в силах принимать самостоятельные решения, связанные с поддержкой Киева. Журналист добавил, что европейские политики вынуждены постоянно уговаривать его передать Вооружённым силам Украины (ВСУ) ту или иную технику.

Автор материала подчеркнул: многие силы на территории Украины и ФРГ мечтали видеть главу МИД Германии Анналену Бербок в качестве канцлера.

"Эти силы готовы дать понять Шольцу, что не только его наследство находится в опасности, если он не поменяет курс, а вся его политическая жизнь", — указал Снелл.

Ранее стало известно, что позиция канцлера Германии по поводу поставок немецких танков Leopard Киеву серьёзно зависит от американского лидера Джо Байдена. Как сообщает Politico, Шольц согласовывает все свои действия с Вашингтоном.