Подоляка заявил, что США подготовили для Украины "нехорошие" прыгающие бомбы GLSDB

В очередной пакет военной помощи США для Украины войдут так называемые прыгающие бомбы GLSDB. Военный журналист Юрий Подоляка считает, что это "очень нехорошие новости" для российской армии.

Во-первых, при использовании GLSDB радиус поражение реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS увеличивается до 150 километров. Во-вторых, стоимость боеприпаса составляет всего 40 тысяч долларов, что позволит ВСУ получить его в массовом порядке.

Кроме того, GLSDB является всеракурсной планирующей бомбой, которая может заходить с разных направлений. С помощью головки самонаведения снаряд способен поражать даже движущиеся цели, предупредил Подоляка.

"В общем, головняк редкостный. И с этим головняком нам, судя по всему, уже весной предстоит столкнуться", — сделал вывод эксперт в своём Telegram-канале.