В смерти погибшего вчера главы МВД Украины Дениса Монастырского увидели мистический знак. В одном из интервью западным СМИ в прошлом году министр пожелал смерти президенту России Владимиру Путину.
На это страшное совпадение обратили внимание военные корреспонденты "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
На вопрос иностранного журналиста "Когда остановится то, что происходит на Украине, что может остановить это", Монастырский с циничной улыбкой, нимало не смущаясь ответил: "Это должна быть смерть Путина".
"Вы считаете это скоро случится?" — переспросил интервьюер.
"Я надеюсь", — ответил министр.
Вчера глава МВД погиб при крушении вертолёта в Броварах под Киевом.
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