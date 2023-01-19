RV: глава МВД Украины Монастырский пожелал смерти Путину, но погиб сам

В смерти погибшего вчера главы МВД Украины Дениса Монастырского увидели мистический знак. В одном из интервью западным СМИ в прошлом году министр пожелал смерти президенту России Владимиру Путину.

На это страшное совпадение обратили внимание военные корреспонденты "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

На вопрос иностранного журналиста "Когда остановится то, что происходит на Украине, что может остановить это", Монастырский с циничной улыбкой, нимало не смущаясь ответил: "Это должна быть смерть Путина".

"Вы считаете это скоро случится?" — переспросил интервьюер. "Я надеюсь", — ответил министр.

Вчера глава МВД погиб при крушении вертолёта в Броварах под Киевом.