Заместитель министра обороны США Колин Каль сообщил, что танки Abrams решено не включать в следующий пакет военной помощи для Украины.
"Танк Abrams — очень сложное оборудование. Он дорогой. На нём трудно тренироваться. У него реактивный двигатель", — цитирует высокопоставленного чиновника Пентагона агентство Reuters.
Каль добавил, что Соединённые Штаты надеются переломить ход боевых действий на Украине с помощью передачи ВСУ другого вооружения.
Автор материала отмечают, что это заявление было сделано накануне встречи представителей оборонных ведомств стран НАТО на американской авиабазе Рамштайн в Германии, где будет обсуждаться в дальнейшая военная помощь Киеву.
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