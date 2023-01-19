Reuters: замглавы Пентагона Каль заявил, что танки Abrams слишком сложны для ВСУ

Заместитель министра обороны США Колин Каль сообщил, что танки Abrams решено не включать в следующий пакет военной помощи для Украины.

"Танк Abrams — очень сложное оборудование. Он дорогой. На нём трудно тренироваться. У него реактивный двигатель", — цитирует высокопоставленного чиновника Пентагона агентство Reuters.

Каль добавил, что Соединённые Штаты надеются переломить ход боевых действий на Украине с помощью передачи ВСУ другого вооружения.

Автор материала отмечают, что это заявление было сделано накануне встречи представителей оборонных ведомств стран НАТО на американской авиабазе Рамштайн в Германии, где будет обсуждаться в дальнейшая военная помощь Киеву.