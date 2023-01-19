Беженка-патриотка с Украины рассказала, что мечтает о "спонсоре": без знания языка — социальная смерть

Беженки с Украины пожаловались, что испытывают "социальную смерть" из-за языкового барьера в Великобритании. По словам Елены Знатковой, устроиться на работу очень сложно, а жить не на что. Поэтому она и её дочь хотела бы "найти спонсора".

Как рассказала женщина, она приехала в Кардифф вместе с дочерью. Они вместе с другими беженцами поют гимны Украины на центральной площади и рассказывают британцам о своей "культуре", как настоящие патриоты.

Однако, как подчеркнула женщина, пугает перспектива оказаться на улице, так как принимающая сторона разорвала договор.

"Сейчас мы не можем платить за аренду. Мы хотим найти семью, которая могла бы стать нашим "спонсором", так как мы продолжаем адаптироваться к новым условиям нашей жизни, мы учимся, работаем и занимаемся волонтёрством. Мы надеемся найти взаимопонимание и хорошие человеческие отношения между нами и людьми", — посетовали мать и дочь Wales Online.

По какой причине семья, в которой Знатковы жили до этого, разорвала контракт, они не уточнили.