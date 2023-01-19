Супругу президента Украины Елену Зеленскую подвергли критике в США за речь на форуме в Давосе. В комментариях к статье Breitbart своим мнением поделились читатели издания.
Газета написала, что жена Зеленского обратилась на украинском языке к участникам мероприятия и призвала их действовать решительно.
Один из читателей заявил, что Зеленской нужно просто больше денег на её парижский шоппинг, а Украина — не что иное, как автомат для отмывания средств, работающий на американских политиков-паразитов.
Другой призвал её прекратить ездить по всему миру и попрошайничать, так как это ей не идёт.
Третий назвал "семейку Зеленских" мошенниками, рядом с которыми начинают казаться дилетантами даже Клинтоны.
Ещё один предложил украинцам использовать собственные ресурсы, если они "такие хорошие" и хотят бороться за свою землю.
Ранее британцев возмутила реакция жены Зеленского на падение вертолёта с руководством МВД Украины под Киевом.
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